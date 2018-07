Recuperado, Guerrero volta aos treinamentos no Corinthians

O atacante peruano Paolo Guerrero voltou aos treinamentos no Corinthians na tarde desta quinta-feira após 12 dias afastado para se recuperar da dengue. O peruano fez exercícios na academia do CT Joaquim Grava sob a supervisão do fisioterapeuta Caio Mello e do auxiliar de preparação física, Shih Chien Chan Junior.

O departamento médico avalia que Guerrero precisará de dez dias para se recuperar. Isso significa que ele deverá participar do jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Guaraní, do Paraguai. Nesta quinta-feira, a Conmebol confirmou que o jogo será realizado no dia 6 de maio. O provável retorno do atacante resolveria um sério problema no ataque do Corinthians. Emerson e Mendoza estão suspensos, pois foram expulsos na derrota para o São Paulo por 2 a 0, no Morumbi.

Antes de saber da confirmação da data do próximo jogo - havia a expectativa que o Corinthians jogasse já na próxima semana -, o técnico Tite afirmou que não apressaria a recuperação do jogador. "Acho que vai depender da evolução dele. Mas não vamos pagar vitória com a saúde de ninguém", disse o treinador em entrevista coletiva após a partida.

Guerrero ficou internado por cerca de uma semana em um hospital da zona sul de São Paulo. Ele estava concentrado para a partida contra a Ponte Preta, no dia 11 abril, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, mas teve de receber atendimento após relatar fortes no corpo, febre e tremedeira. Três dias depois, foi diagnosticada a dengue.

