Recuperado, Guilherme volta aos treinos no Atlético-MG

Na última terça-feira, o jogador passou por um exame que comprovou a cicatrização da lesão. Por conta do longo período (22 dias) que ficou afastado, no entanto, ele precisará recuperar a condição física antes de voltar aos treinos normalmente.

Guilherme não joga desde o dia 6 de julho, quando sentiu a contusão ainda no primeiro tempo da derrota por 3 a 0 diante do Ceará. Ele desfalcou o Atlético-MG diante de América-MG, Santos, Vasco e Fluminense.

Apesar do retorno, a presença do atacante na partida contra o Palmeiras, neste sábado, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda é incerta. Caso não tenha condição, a dupla de ataque pode ser formada por Magno Alves e Jônatas Obina, como nas últimas partidas. André, que estreou com gol diante do Fluminense, também pode aparecer como titular.