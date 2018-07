Recuperado, Guiñazú treina entre os titulares e deve jogar pelo Vasco

O volante Guiñazú está de volta ao time titular do Vasco. Menos de três semanas depois de realizar uma artroscopia no joelho direito, o argentino foi testado pelo técnico Doriva entre os titulares no treinamento desta terça-feira e deverá começar jogando diante do Macaé, nesta quinta-feira, em São Januário, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Guiñazú participou da atividade sem qualquer restrição e em ritmo forte. E, após o treinamento técnico de dois toques e em campo reduzido, o argentino chamou a atenção ao realizar exercícios físicos em campo, mostrando que está mesmo pronto para ser aproveitado por Doriva.

Em compensação, o Vasco perdeu o lateral-direito Madson. O defensor está contundido, não foi a campo e ficou realizando tratamento no departamento médico. Assim, já está fora do duelo com o Macaé. Enquanto isso, o goleiro Martín Silva aproveitou a manhã para realizar um trabalho de prevenção contra lesões. Já o zagueiro Douglas Silva ficou na fisioterapia.

Antes de encarar o Macaé, o Vasco volta a treinar na tarde desta quarta-feira, às 16h30, em São Januário. Com sete pontos somados em três jogos, o time está na terceira colocação no Campeonato Carioca.