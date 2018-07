Recuperado, Harry Kane é confirmado como titular do Tottenham para jogo de sábado

Depois de entrar em campo apenas no final do clássico com o Chelsea, no último domingo, quando o Tottenham venceu o rival por 3 a 1, no estádio Stamford Bridge, Harry Kane teve o seu retorno ao time titular confirmado para o duelo diante do Stoke City, neste sábado, fora de casa, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês.

O técnico Mauricio Pochettino garantiu a escalação do jogador nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, na qual o argentino destacou a recuperação plena do atacante de uma lesão no tornozelo, sofrida no dia 11 de março em duelo contra o Bournemouth.

Atual vice-artilheiro do Campeonato Inglês, com 24 gols, Kane teve os ligamentos do tornozelo afetados e inicialmente a expectativa era a de que só voltasse aos treinos em abril, mas o jogador conseguiu se recuperar de forma mais rápida que o esperado e acabou sendo relacionado para o clássico do último dia 1º de abril.

Naquela ocasião, o goleador substituiu Heung-Min Son aos 29 minutos do segundo tempo e não mostrou incômodo com o tornozelo que estava lesionado. "Ele está bem depois de jogar cerca de 20 minutos contra o Chelsea. Esta semana foi boa e ele está trabalhando duro. Precisamos vê-lo em mais uma sessão de treino, mas está indo muito bem", ressaltou Pochettino.

O comandante também reconheceu que Kane está ansioso para voltar a balançar as redes - no último domingo, Christian Eriksen e Dele Alli (duas vezes) marcaram no triunfo sobre o Chelsea. "Vocês o conhecem, ele é muito determinado a alcançar tudo o que a equipe quer atingir e, é claro, está com fome para marcar gols", disse Pochettino.

No período em que ficou afastado dos gramados por lesão, Kane viu o egípcio Mohamed Salah dar continuidade à grande fase que vive e disparar na artilharia isolada do Inglês, no qual contabiliza 29 gols pelo Liverpool, que neste sábado trava clássico com o Everton, fora de casa, na abertura da 33ª rodada da competição.

O Tottenham ocupa a quarta posição da tabela, com 64 pontos, dois atrás justamente do Liverpool, terceiro colocado, enquanto Manchester City e Manchester United, que se enfrentam em outro clássico deste sábado, ocupam respectivamente a liderança e a segunda posição, com 84 e 68 pontos.