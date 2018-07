Recuperado, Índio volta a treinar e deve reforçar Inter

Outro atleta que voltou a treinar normalmente nesta quinta foi o goleiro Muriel, poupado do treinamento da última quarta por causa de dores nas costas. Assim, ele é outro praticamente garantido no time titular do Inter, assim com Índio deverá formar dupla de zaga com Juan pelo terceiro jogo seguido, após os dois terem atuando juntos contra Coritiba e Corinthians.

Mas, se deverá contar com sua zaga titular, o Inter não terá Willians, suspenso após ser expulso diante dos corintianos. Josimar treinou no time titular como substituto do volante na última quarta-feira, mas João Afonso ainda briga pela vaga aberta no meio-campo.

Com 47 pontos, o time colorado ocupa hoje a 14.ª posição do Brasileirão, no qual não vence uma partida desde 10 de novembro, quando bateu o Botafogo por 2 a 1, em casa. De lá para cá, a equipe foi derrotada por Atlético-MG (2 a 1) e Goiás (3 a 1) e empatou por 0 a 0 com Coritiba e Corinthians.