Recuperado, Iniesta é relacionado no Barcelona para encarar o Atlético

O técnico Ernesto Valverde terá um importante reforço para escalar o Barcelona no clássico diante do Atlético de Madrid, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Recuperado de lesão, Iniesta foi relacionado para a partida e estará à disposição do treinador.

Iniesta havia sofrido uma lesão muscular na vitória sobre o Las Palmas, na última rodada do Espanhol, dia 1º de outubro. Por isso, acabou cortado das partidas da seleção espanhola pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, contra Albânia e Israel. Duas semanas depois, porém, o meia está de volta.

Por outro lado, Valverde seguirá sem poder contar com Dembélé e Rafinha Alcântara, lesionados. Arda Turan também se contundiu e está fora, mas já não estava nos planos do treinador. Por decisão técnica, o lateral Aleix Vidal e o atacante Paco Alcácer foram preteridos.

A lista de 18 nomes relacionados por Valverde para a partida tem: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Iniesta, Luis Suárez, Lionel Messi, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes e Umtiti.