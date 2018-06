Recuperado, Iniesta treina e pode enfrentar o Chelsea, na quarta

O técnico Ernesto Valverde pode ter uma importante novidade para escalar o Barcelona no duelo decisivo com o Chelsea, quarta-feira, no Camp Nou. Iniesta se mostrou recuperado de lesão, voltou a treinar com o elenco e deve estar em campo no confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Iniesta sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna direita na vitória sobre o Atlético de Madrid, no dia 3 de março. Desde então, vinha realizando trabalho de recuperação, até esta segunda-feira, quando trabalhou ao lado de seus companheiros e se mostrou apto a estar em campo na quarta.

O próprio Iniesta havia dito que seu objetivo era se recuperar a tempo da partida desta quarta e indicou no sábado que seu retorno estava "cada vez mais perto". Sua presença diante do Chelsea, no entanto, deverá ser definida somente momentos antes do apito inicial.

Outra novidade no treino do Barcelona foi os aplausos a Messi. O argentino foi congratulado pelos companheiros pelo nascimento de seu terceiro filho, Ciro, no último sábado, motivo pelo qual desfalcou o time catalão diante do Málaga, no mesmo dia.