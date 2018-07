Recuperado, Jean Deretti volta a treinar no Grêmio

Jean Deretti está recuperado de uma lesão muscular e deve ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho para o duelo do fim de semana. Contratado no início do ano, o meia, de 20 anos, vem sofrendo com as seguintes contusões e só disputou seis partidas pelo clube.

Se Jean Deretti participou normalmente da atividade, o Grêmio não contou com três jogadores na atividade. O meia Zé Roberto foi poupado do treinamento pela comissão técnica, que também não teve a participação do recém-contratado zagueiro Rhodolfo, além do também zagueiro Werley, que se contundiu no último sábado, na derrota por 2 a 1 para o Criciúma.

O trabalho, com aproximadamente duas horas e meia de duração, começou no vestiário, com os jogadores treinando na sala de musculação e posteriormente no gramado suplementar, onde realizaram um circuito de exercícios físicos e um trabalho de finalizações. Nesta terça, o Grêmio vai treinar em dois períodos.