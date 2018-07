Recuperado, Jean se diz pronto para ser 'curinga' no Palmeiras

Após oito jogos e praticamente um mês sem jogar pelo Palmeiras, Jean retornou ao time no último domingo e nesta terça-feira, em entrevista coletiva, afirmou estar recuperado de problemas no joelho direito. O problema solucionado lhe permite projetar voltar a atuar com a mesma regularidade do ano passado e, inclusive, preparado para atuar em mais de uma posição.

O volante de origem se firmou como lateral-direito no clube e no domingo, na vitória sobre o Sport, atuou como meia. Para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, na Copa do Brasil, Jean afirmou que aceita a missão para jogar em qualquer função. "A posição eu prefiro perguntar para o Cuca, eu não sei de nada. Vamos esperar o treino de tarde, a preleção. O importante é que quero jogar", afirmou Jean em entrevista no hotel da equipe, em Belo Horizonte.

A liberação dele para atuar representa um alívio para Cuca. Além da polivalência de Jean, o treinador não poderá escalar contra o Cruzeiro cinco jogadores contratados após o período de inscrição para a Copa do Brasil. Sem o lateram Mayke, os zagueiros Juninho e Luan, o volante Bruno Henrique e o atacante Deyverson, a equipe pode apostar na versatilidade de Jean para tentar a classificação à semifinal do torneio.

"Estou bem recuperado, me sentindo bem. Joguei quase os 90 minutos, estou me sentindo bem fisicamente, sem dor no joelho, muito feliz por voltar depois de um mês e alguns dias e jogar 90 minutos", garantiu Jean. Para o jogador apesar dos desfalques, o Palmeiras não se sente enfraquecido, pois tem opções suficientes para escalar o time. "O Palmeiras provou que não tem só um elenco grande, mas que pode dar conta do recado quando for necessário. Vamos trabalhar para sempre estar em dia e em forma", comentou.

Como Palmeiras e Cruzeiro empataram em 3 a 3 no jogo de ida, no Allianz Parque, a equipe paulista vai precisar de uma vitória simples no Mineirão, nesta quarta-feira, para garantir a classificação à próxima fase. Em caso de um vitória mineira ou de um empate em menos de três gols, é o Cruzeiro quem avança.