Recuperado, Jonathas deve voltar ao ataque do Corinthians diante do Ceará

O atacante Jonathas deve voltar ao time do Corinthians na próxima semana. Nesta quinta-feira, ele treinou pela primeira vez desde que se recuperou de dores na coxa direita. Ele fez trabalhos físicos, correu e fez exercícios de fortalecimento no CT Joaquim Grava.

Tudo indica que ele poderá reforçar o Corinthians, na partida diante do Ceará, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, Roger deverá ser escalado na partida diante do Atlético-MG, na Arena Corinthians. Clayson foi suspenso por dois jogos por jogar água em uma família de torcedores da Chapecoense, em Chapecó.

Em função das dores, Jonathas foi desfalque nas vitórias sobre Paraná, pelo Brasileirão, e Colo-Colo, pela Libertadores, quando a equipe acabou eliminada por causa do gol qualificado do rival.

Para o jogo deste sábado, que marca o aniversário de 108 anos do clube, o lateral Fagner e o volante Douglas estão suspensos; Pedro Henrique e Pedrinho são dúvidas para a partida.

Após a desclassificação na Libertadores, o Corinthians luta para se recuperar no Campeonato Brasileiro. O time está em oitavo lugar e venceu apenas um dos últimos cinco jogos. A diferença para o líder São Paulo é de 16 pontos (45 a 29). A diretoria considera que a prioridade do ano é a Copa do Brasil. No dia 12, o time inicia a disputa das semifinais diante do Flamengo. O primeiro jogo será no Maracanã.