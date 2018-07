Recuperado, Jorge Henrique deve voltar no clássico

Jorge Henrique sofreu a lesão na primeira rodada da Libertadores, diante do San José, na quarta-feira passada, e desfalcou o Corinthians contra Bragantino e Millonarios. Mesmo sem ter treinado com bola nesta semana, o jogador deve ser liberado pelo departamento médico para atuar no clássico.

Outro que se recupera de problema físico é o atacante Emerson. Ele atuou poucos minutos diante do Millonarios e ainda sente dores no joelho. Nesta quinta, foi poupado do treino com bola e também ficou na academia. Deve ficar à disposição pra o domingo dependendo da opção de Tite, que ainda não anunciou se levará o time completo para o clássico.

Se Jorge Henrique e Emerson podem ser opções contra o Santos, o zagueiro Chicão está descartado. Ele está em fase final de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo e chegou a treinar no campo nesta quinta, mas como ainda não atuou nesta temporada precisa de tempo para recuperar a forma física. O jogador deve ficar de fora também do confronto contra o Tijuana, quarta que vem, pela Libertadores. Sua volta está prevista para o dia 9 de março, contra o Ituano.

Enquanto os titulares trabalharam na academia nesta quinta, os reservas foram a campo e fizeram um trabalho com bola. A programação corintiana prevê mais dois treinos, sexta-feira e sábado, antes do clássico. A delegação viaja para Tijuana já no domingo à noite, após o confronto com o Santos.