Recuperado, Jubal volta a ser relacionado no Santos e compõe banco

Além do atacante Thiago Ribeiro, que já tinha volta confirmada pelo técnico Oswaldo de Oliveira, o Santos terá outro retorno no jogo deste sábado, contra a Chapecoense, na Vila Belmiro. É o zagueiro Jubal, também recuperado de lesão, que foi relacionado e ficará como opção no banco de reservas nesta 12ª rodada do Brasileirão.

Jubal sofreu um estiramento nos ligamentos do joelho esquerdo durante jogo-treino contra o AD Guarujá no dia 5 de julho. Assim, ele perdeu os dois primeiros compromissos do time na retomada do Brasileirão, quando a zaga santista foi formada por Bruno Uvini e David Braz - ficará, portanto, na reserva dos dois neste sábado.

Como Thiago Ribeiro também foi liberado e será titular neste sábado, agora são quatro jogadores que ainda fazem recuperação de lesão no elenco do Santos. São eles: o atacante Leandro Damião (torção no tornozelo esquerdo) e os zagueiros Neto (lombalgia), Edu Dracena (cirurgia no joelho) e Gustavo Henrique (cirurgia no joelho).