Recuperado, Jumar volta a treinar com bola no Vasco

Jumar voltou a treinar com bola um dia depois de o Vasco ter realizado um jogo-treino com o Comercial-SP, também no campo do hotel onde o time está concentrado em Atibaia. Sem poder contar com o volante à disposição, a equipe comandada pelo técnico interino Cristóvão Borges venceu por 4 a 1, com gols de Allan, Alecsandro, Kim e Juninho.

O desempenho do time no teste de pré-temporada foi elogiado pelo treinador. "Em jogo-treino não levamos muito em consideração o fato da goleada, é muito mais importante o desenvolvimento do jogo, a variação que ocorre nesse tipo de partida. Sentimos algumas dificuldades, até porque a equipe do Comercial vem treinando há mais tempo, dificultaram em algumas situações, mas foi bom. A desenvoltura dos jogadores na partida foi algo muito satisfatório", disse Cristóvão, ao site oficial do Vasco.

Agora recuperado de lesão, Jumar deve ficar à disposição do comandante vascaíno para a estreia da equipe no Campeonato Carioca, marcada para o próximo dia 22, contra o Americano, em Macaé.