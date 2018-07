Recuperado, Juninho deve voltar ao time do Palmeiras

SÃO PAULO - Nesta quinta-feira, o lateral-esquerdo Juninho voltou a treinar com bola no Palmeiras após se recuperar de dores no púbis que o tiraram dos dois últimos jogos do time pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador sentiu a lesão após o empate sem gols com a Chapecoense, no Pacaembu, e deve ser escalado como titular pelo técnico Gilson Kleina para o jogo do próximo sábado contra o América-MG, em Belo Horizonte.

Nesse período afastado o substituto do jogador tem sido o volante Wendel. Mesmo improvisado na posição, ele foi um dos destaques da vitória por 3 a 0 sobre o ASA, na última terça-feira, ao dar o passe para o gol de Wesley, o segundo da partida. O camisa 13 era a quarta opção para o setor, pois além de Juninho, Fernandinho e Marcelo Oliveira, que também jogariam na posição, estão se recuperando de contusões.

Juninho participou normalmente da atividade desta quinta-feira, que teve como novidade as presenças do meia Valdivia, que deve ser titular no sábado, e do zagueiro Henrique. O defensor desembarcou em São Paulo na noite desta quarta-feira após ter participado pela seleção brasileira de amistosos contra Austrália, em Brasília, e Portugal, em Boston. Os três jogadores devem ser escalados como titulares para o jogo no estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida pode fazer o líder Palmeiras ampliar a folga para rivais que estão fora do G4. Justamente o próximo adversário, o América-MG, é o quinto colocado, com 15 pontos a menos.