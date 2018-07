Recuperado, Kaká começa o ano de 2014 em alta e de olho na Copa do Mundo

MILÃO - Kaká chegou a receber chance do técnico Luiz Felipe Scolari no ano passado, ao ser convocado para os amistosos contra Rússia e Itália, mas não conseguiu se firmar no grupo da seleção brasileira. Apesar disso, ele não perde a esperança de disputar a próxima Copa do Mundo, entre junho e julho, no Brasil. E já mostrou que está motivado para isso, ao começar o ano de 2014 em alta, com dois gols marcados no primeiro jogo pelo Milan.

Durante a vitória por 3 a 0 sobre a Atalanta, na segunda-feira, em Milão, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, Kaká marcou duas vezes e comandou a equipe em campo. Assim, chegou a 101 gols pelo Milan, ganhando comemoração entusiasmada da torcida no San Siro. "Estou feliz por fazer parte da história deste clube", admitiu o meia brasileiro de 31 anos. "Foi a melhor maneira para começar o ano de 2014", completou.

Depois de participar das três últimas edições da Copa - foi reserva no pentacampeonato em 2002, mas titular em 2006 e 2010 -, Kaká espera agora jogar o Mundial no Brasil. Mas sabe que ainda precisa trabalhar muito e convencer Felipão de que pode ser útil à seleção. "Estou realmente feliz por como começou o ano de 2014. Se vou para a Copa ou não, veremos", afirmou o jogador, que tenta retomar a carreira no Milan.

A passagem frustrada pelo Real Madrid já ficou no passado. Kaká ficou quatro anos no clube espanhol, mas sofreu com lesões e nunca conseguiu se firmar no time. Diante disso, acabou voltando para o Milan em setembro. Foi justamente no clube italiano onde ele viveu a melhor fase da carreira, chegando a ser eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2007. E, aos poucos, vai tornando-se novamente decisivo dentro de campo.

"Nunca pensei que estivesse acabado como jogador. Em Madri, estava abaixo do meu nível, mas sempre trabalhei para tentar voltar a ser eu mesmo. Também no Real, sempre fui um grande profissional. Estava confiante de que poderia voltar a jogar neste nível", disse Kaká, feliz pela nova fase que vive agora no Milan, jogando com frequência, com gols e boas atuações. "Estou contente que posso ainda dar a minha contribuição."