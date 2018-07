Recuperado, Kannemann volta a treinar e pode reforçar Grêmio no domingo

O zagueiro Kannemann foi a grande novidade do Grêmio, no treino desta sexta-feira, antes da viagem ao Rio de Janeiro. Recuperado de uma virose, o jogador argentino treinou normalmente com o restante do grupo e pode reforçar a equipe na partida contra o Vasco, no domingo, em São Januário.

Kannemann esteve em campo no treino técnico realizado em campo reduzido no período da manhã. A atividade contou somente com os reservas. Dos titulares, Everton, Léo Moura, Pedro Geromel, Bressan, Ramiro e André apenas correram em volta do gramado. Os demais apenas trabalharam na academia.

O técnico Renato Gaúcho não divulgou a lista de relacionados para o duelo do fim de semana. Mas, segundo o Grêmio, Kannemann está à disposição para a rodada do Brasileirão. O zagueiro não joga uma partida desde o início de junho, antes da Copa do Mundo da Rússia. Na quarta, na vitória sobre o Atlético-MG o jogador ficou de fora, em razão da virose.

Na tarde desta sexta, a delegação gremista viaja para o Rio de Janeiro, local do jogo de domingo. No sábado, o time fará seu último treino antes da partida contra o Vasco, na Gávea.

NOVO PATROCINADOR

No domingo, o Grêmio estreará no uniforme um novo patrocinador. Trata-se da marca Vero, empresa especializada em aquisição de cartões no Rio Grande do Sul. Ela vai estampar a manga da camisa. O contrato vai até dezembro de 2021. Será a sétima marca a figurar no uniforme do time gaúcho. As duas partes não revelaram os valores envolvidos na negociação.