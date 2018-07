Recuperado, Khedira volta a treinar no Real Madrid

Khedira já havia sofrido um problema muscular quando jogava pela Alemanha diante da Irlanda, no dia 12 de outubro, mas se recuperou rapidamente e voltou a atuar pelo Real. Se não tiver uma nova recaída, o jogador deve ser relacionado para a partida deste sábado contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol.

Se pôde contar com o retorno do volante, o técnico José Mourinho também teve más notícias nesta terça. O francês Karim Benzema, com uma lesão muscular, ficou de fora do treinamento, assim como Cristiano Ronaldo, que sofreu um traumatismo craniofacial domingo, na partida contra o Levante, e Mesut Özil, com uma contusão no joelho.