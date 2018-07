Recuperado, Kompany deve voltar ao City na quarta O zagueiro Vincent Kompany está pronto para voltar ao Manchester City nesta quarta-feira, no duelo diante do West Bromwich, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. O jogador se recuperou de um estiramento na coxa sofrido há cerca de dois meses, entrou na lista de relacionados do técnico Manuel Pellegrini e poderá ser aproveitado novamente.