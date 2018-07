Recuperado, lateral-direito Alex Silva volta a treinar no Atlético-MG O técnico Roger Machado contou com reforços no treino do Atlético Mineiro, nesta sexta-feira, em preparação para o clássico com o Cruzeiro, domingo, no Independência. O lateral-direito Alex Silva e o volante Adilson poderão até reforçar a equipe mineira nesta 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.