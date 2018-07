Recuperado, Leandro Damião volta aos treinos no Internacional

PORTO ALEGRE - Recuperado da lesão muscular na coxa esquerda, o atacante Leandro Damião treinou normalmente na tarde desta segunda-feira e deve reforçar o Inter no jogo de domingo, contra o Náutico, no Recife, pela 34ª rodada do Brasileirão. "Não sinto mais nada de dor. Estou bem", afirmou o jogador, após o término da atividade no CT do Parque Gigante.

Por conta da lesão muscular, Leandro Damião desfalcou o Inter nas duas últimas rodadas do Brasileirão, contra Vasco e Palmeiras. Antes, tinha participado apenas do jogo contra o Figueirense, depois de ficar cerca de 20 dias se recuperando de uma torção no tornozelo direito. Agora, ele parece estar finalmente livre das contusões.

A volta de Leandro Damião é uma ótima notícia para o técnico Fernandão, principalmente por causa dos desfalques que ele tem para montar o ataque do Inter - D''Alessandro, Fred e Diego Forlán receberam o terceiro cartão amarelo no sábado, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras. Enquanto isso, o volante Ygor volta de suspensão.

Embalado pelas vitórias seguidas sobre Vasco e Palmeiras, o Inter mantém a esperança de conseguir vaga na Libertadores de 2013. Mas a situação do time gaúcho no Brasileirão é complicada: faltando apenas cinco rodadas para o final do campeonato, está em quinto lugar com 51 pontos, sete atrás do quarto colocado São Paulo.