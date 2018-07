Recuperado, Leandro Donizete retorça ao Atlético-MG contra o Palmeiras

O técnico Marcelo Oliveira ganhou mais uma opção para escalar o Atlético Mineiro. Nesta quarta-feira, na reapresentação do elenco após o triunfo sobre o Coritiba, o volante Leandro Donizete, recuperado de lesão muscular e liberado pelo departamento médico, treinou normalmente.

A volta de Leandro Donizete ocorre em ótima hora, pois o volante Eduardo, que vinha sendo titular nos últimos jogos, está suspenso do próximo compromisso do time no Campeonato Brasileiro, domingo, diante do Palmeiras. Assim, ele deverá formar a dupla de volantes com Rafael Carioca no duelo marcado para o Allianz Parque.

Outra boa noticia do treinamento foi a participação do atacante Carlos, que precisou ser substituído no jogo com o Coritiba por causa de dores no tornozelo. Mas como ele treinou normalmente nesta quarta, não deverá ser problema para o duelo com o Palmeiras.

Além de Leandro Donizete, a outra novidade do Atlético-MG vai ser o zagueiro equatoriano Erazo, que estava suspenso no duelo com o Coritiba. Ele, então, retomará a sua vaga na zaga, que foi ocupada por Ronaldo na última segunda-feira.

Os titulares no duelo com o Coritiba apenas fizeram trabalhos físicos na academia e corridas no gramado, enquanto os demais jogadores do elenco realizaram um treinamento técnico e tático.

Livre de um edema na região posterior da coxa direita, o volante Júnior Urso iniciou a transição do departamento médico para a preparação física ao fazer algumas corridas. Já o meia Dátolo segue realizando atividades de recondicionamento físico.

Recém-contratado, o meia venezuelano Rómulo Otero, realizou testes físicos. O Atlético-MG volta a treinar na Cidade do Galo neste quinta-feira, a partir das 10 horas.