Recuperado, Leandro Euzébio pode voltar ao Fluminense sábado

RIO - O zagueiro Leandro Euzébio deve participar normalmente do treino desta sexta-feira e pode voltar ao time titular do Fluminense contra a Portuguesa, neste sábado, no Maracanã. Contra o Atlético Paranaense, na última quarta, o jogador ficou no banco de reservas, segundo o técnico Vanderlei Luxemburgo, por não ter participado de nenhum coletivo. Para a próxima partida, as chances crescem.

"Trouxe o Leandro Euzébio (para o Paraná) pelo peso que ele tem, pela experiência. É um cara vencedor e dá suporte a este grupo", disse Luxemburgo, após o jogo, sobre Euzébio, que sofreu uma pubalgia. "Já sabia que não poderia contar com ele neste jogo já que não disputou nenhum coletivo. Mas, para o próximo, quem sabe".

O Fluminense desembarcou nesta quinta no Rio de Janeiro, depois do empate por 1 a 1 com o time paranaense. O lateral-esquerdo Carlinhos espera o Maracanã cheio neste sábado. "Temos de entender nossa real situação. Agora é importante somar três pontos e meio a zero vale isso. Contra o Bahia foi assim (estádio cheio) e foi de suma importância", afirmou o jogador. "Conseguimos dois bons empates fora de casa contra adversários de qualidade indiscutível (Atlético Mineiro e Atlético Paranaense). Agora é a hora de fazer o dever de casa. E desde já espero que o torcedor se movimente e vá nos apoiar", disse Carlinhos.