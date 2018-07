Recuperado, Leandro volta a treinar no Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Leandro participou normalmente do treino do Palmeiras na tarde desta segunda-feira. O jogador estava com dores nas costas e ficou de fora dos dois últimos jogos do time, mas deve atuar na quarta-feira diante do Atlético-PR, em Curitiba, pela Copa do Brasil.

O elenco palmeirense se reapresentou na tarde desta segunda-feira e o técnico Gilson Kleina decidiu mudar a programação e fechar o treino. Apenas os quinze primeiros minutos da atividade puderam ser acompanhados pela imprensa. Nesse período, Leandro participou normalmente do trabalho de aquecimento. Enquanto isso, a outra dúvida, o meia Valdivia, corria pelo gramado da Academia de Futebol.

Após o aquecimento o elenco palmeirense se reuniu com o treinador no centro do campo e ouviu instruções. No último sábado, após a derrota para o Boa por 1 a 0 pela Série B, Kleina afirmou que o resultado servia como alerta e de aprendizado para a equipe, que criou poucas chances de gol e não conseguiu reagir mesmo após sair atrás logo com três minutos de jogo.

A derrota colocou fim à sequência de 12 jogos de invencibilidade do Palmeiras, que busca se recuperar já para a próxima quarta-feira. Um empate coloca a equipe nas quartas-de-final da Copa do Brasil. "O jogo com o Boa foi um fato isolado porque recebemos uma marcação individualizada muito boa. O Atlético-PR é um time de muita qualidade, mas confio na força do nosso grupo e confio muito em uma vitória nossa", comentou nesta segunda-feira o atacante Alan Kardec.