Recuperado, Lenny volta ao Palmeiras no domingo

O curioso é que Lenny voltará a jogar no mesmo local em que sofreu a grave contusão. Em março, em partida contra o Rio Branco, pelo Paulistão, o atacante palmeirense rompeu o ligamento cruzado do joelho direito no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara.

"Até lembro o lugar do campo em que machuquei. Vou jogar uma água benta lá. Mas eu não tenho nada de superstição", brincou Lenny, feliz por poder voltar. "Eu me sinto bem para aguentar um tempo. Não estou 100%, falta ritmo de jogo, mas a vontade supera todo o resto."

Mesmo poupando todos os titulares do Palmeiras para a Copa Sul-Americana - recebe o Goiás na quarta-feira, no Pacaembu -, Felipão deve deixar Lenny no banco de reservas diante do Atlético-MG. Mas a tendência é que ele coloque o atacante no segundo tempo do jogo.