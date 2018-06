Recuperado, Léo Moura treina e está liberado para reforçar o Grêmio

O técnico Renato Gaúcho comandou nesta quarta-feira o primeiro treino com bola dos titulares do Grêmio para o clássico de domingo diante do Internacional. O lateral Leonardo Moura, recuperado, foi a grande novidade do trabalho visando o duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, e que será disputado na Arena.

Léo Moura estava afastado dos gramados desde a Recopa Sul-Americana, quando sofreu uma lesão muscular diante do Independiente. Nesta quarta, porém, ele se mostrou totalmente recuperado, trabalhou com desenvoltura ao lado dos companheiros e estará à disposição para o Gre-Nal.

Renato comandou um trabalho tático em que dividiu o elenco em quatro times de sete jogadores, sem indicar titulares e reservas. A única ausência ficou por conta do meia Maicosuel, ainda sofrendo com um incômodo no tornozelo.

Após o treino, Arthur falou sobre o duelo e apostou em um Inter mais defensivo no domingo. "Acho que eles vão esperar atrás da linha da bola para sair no contra-ataque, mas têm jogadores do qualidade que podem surpreender. Então, temos que estar bem focados nos nossos objetivos para conseguir a vitória."

Grêmio e Inter se reencontram apenas uma semana depois de o time tricolor vencer o rival por 2 a 1, no Beira-Rio, e garantir vaga nas quartas de final. O confronto de volta pelas quartas de final também será disputado na casa colorada, na próxima quarta-feira.