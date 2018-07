Recuperado, Léo projeta retorno ao Cruzeiro no domingo

"Me sinto bem. Tem um protocolo a ser seguido. Mas espero, até o final da semana, estar 100%, caso o Joel [Santana] queira usar. Já estou na fase final da recuperação, liberado para treinar, fazer exercícios. Agora é fazer os meus trabalhos para, no final de semana, estar à disposição do treinador", afirma Léo.

A recuperação de Léo deverá suprir a ausência de Gil, que cumprirá suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo, no sábado. Como Mauricio Victorino está integrado à seleção do Uruguai, na Copa América, Léo é a melhor opção para formar dupla de zaga com Naldo.

"Estamos aí para isso. Aconteceu de recuperar no tempo certo, na hora certa. Tudo normal. Aconteceu de precisar e vou ficar à disposição para ajudar o Cruzeiro", diz Léo, que ainda não jogou ao lado de Naldo. "Estamos treinando juntos há algum tempo. Vamos fazer o melhor o mais rápido possível para entrosar e buscar bons resultados no jogo", projeta.