Recuperado, Liziero volta aos treinos no São Paulo em reapresentação

Dois dias depois da derrota para o Corinthians em Itaquera, pelo Campeonato Paulista, o São Paulo se reapresentou nesta terça-feira. Em meio ao péssimo momento na temporada, ao menos uma boa notícia para o clube tricolor: Liziero, que, recuperado, voltou a treinar com os colegas.

Liziero foi desfalque nos últimos cinco jogos do São Paulo por causa de uma torção no tornozelo, sofrida na derrota para o Guarani no Pacaembu, no último dia 31, pelo Campeonato Paulista. Ainda não está certo, no entanto, se ele poderá atuar diante do Red Bull Brasil neste domingo, no Morumbi.

Outro que trabalhou normalmente ao lado dos companheiros foi o lateral Bruno Peres. Recuperado de uma conjuntivite, que o tirou do clássico do fim de semana, o jogador treinou sem limitações e deverá ser reforço para encarar o Red Bull Brasil.

O trabalho do São Paulo nesta terça também teve uma novidade no comando. Daniel Cerqueira, auxiliar-técnico de Cuca, iniciou sua trajetória no clube e auxiliou o interino Vagner Mancini.

Com a vitória do Oeste na segunda-feira, o São Paulo deixou a zona de classificação no Grupo D do Paulistão, com nove pontos, na terceira colocação, atrás de Oeste (12) e Ituano (10). Por isso, a vitória diante do Red Bull Brasil é fundamental no fim de semana.