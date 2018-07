Recuperado, Luan inicia treinos com bola no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Um dos reforços do Atlético-MG na temporada, o atacante Luan fez nesta sexta-feira o seu primeiro treino com bola na nova casa. O jogador de 22 anos, que veio da Ponte Preta, chegou ao clube mineiro com uma pubalgia, mas foi liberado agora para o trabalho dentro de campo. Ainda não existe, porém, previsão de quando ele poderá fazer sua estreia.

Também nesta sexta-feira, o volante Pierre, que se recupera de dores na coxa direita, correu em volta do campo no CT do Atlético-MG. Já o zagueiro Leonardo Silva, que não enfrentou o Tombense na última quarta-feira por causa de dores musculares, fez tratamento na academia. Enquanto isso, os titulares no jogo em Tombos fizeram trabalho regenerativo.

Assim, o Atlético-MG começou nesta sexta-feira a sua preparação para a estreia na Libertadores, marcada para a acontecer na próxima quarta, quando recebe o São Paulo, na Arena Independência, em Belo Horizonte.