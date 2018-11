Recuperado, Luan treina normalmente e pode reforçar o Grêmio contra o Vasco

O técnico Renato Gaúcho pode ter um reforço de peso para escalar o Grêmio neste domingo, diante do Vasco, na Arena, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Luan trabalhou normalmente com os companheiros no treino desta sexta-feira e se mostrou apto a jogar no fim de semana.

Luan está afastado desde o dia 14 de outubro, data da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, quando reclamou do incômodo gerado por uma fascite plantar. Dias depois, no entanto, o jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita, na véspera da partida de ida das semifinais da Libertadores, contra o River Plate.

De lá para cá, desfalcou o Grêmio nos dois jogos contra o time argentino, que decretaram a eliminação nas semifinais da Libertadores, e em duas partidas do Brasileirão, contra Sport e Atlético-MG. Até pelo longo período de ausência, a tendência é que Luan não seja titular contra o Vasco.

Nesta sexta, Renato dividiu o elenco em três equipes, que foram se enfrentando em breves confrontos em campo reduzido. Por isso, o treinador não deu pistas da escalação que vai encarar o Vasco.

A má notícia do dia ficou por conta do lateral-direito Leonardo Gomes. Ele acusou dores no quadril durante a atividade, precisou deixar o gramado e, por isso, se tornou dúvida para a partida de domingo. O zagueiro Kannemann, ainda com problema muscular, foi novamente desfalque e está vetado.

Por isso, o Grêmio deve ir a campo diante do Vasco com: Paulo Victor; Léo Moura (Leonardo Gomes), Pedro Geromel, Paulo Miranda e Cortez; Michel, Maicon, Alisson, Jean Pyerre (Luan) e Everton; Jael.