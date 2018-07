Recuperado, Lúcio volta ao Palmeiras 'para ajudar na reta final'

Recuperado da tendinite no joelho direito que o afastou do time nas últimas quatro rodadas do Brasileirão, o zagueiro Lúcio deve ser escalado como titular no jogo deste domingo, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira. Ele contou estar feliz por retornar e poder ajudar o Palmeiras na reta final do campeonato, quando ainda é preciso lutar contra o rebaixamento.

"Eu fico feliz de voltar, estar recuperado e poder treinar sem ter o incômodo de estar lesionado. É um momento de decisão, faltam apenas três partidas e o nosso time precisa do resultado. Agradeço a Deus por poder estar curado e poder ajudar a equipe a terminar bem esse campeonato", afirmou o veterano zagueiro de 36 anos, que jogará no lugar do argentino Tobio, suspenso.

Com a experiência de ter conquistados diversos títulos, incluindo o pentacampeonato mundial com a seleção brasileira em 2002, Lúcio dá a receita para o Palmeiras sair dessa situação difícil. Segundo ele, todos precisam "demonstrar muita determinação, garra, força de vontade, fé e concentração". "Com tudo isso, poderemos ter um final feliz no campeonato", avisou.

Lúcio também mostrou confiança na salvação palmeirense. "Estamos unidos, nos preparamos bem e sem dúvida isso irá ajudar a voltarmos ao caminho das vitórias. É acreditar no nosso trabalho e não aceitar mais uma derrota. Vamos mostrar o nosso valor dentro de campo para mostrarmos a nós mesmos que somos e queremos ser vencedores aqui junto com o Palmeiras", disse.