Recuperado, Luis Fabiano treina com bola no São Paulo

Sem demonstrar sinais de dores, Luis Fabiano participou normalmente das atividades com bola, junto dos demais companheiros. O objetivo agora é estabelecer uma rotina de treinos para estar em ritmo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo, no meio da próxima semana.

"Hoje ele treinou com o grupo, mas ainda sob a supervisão do Zé Mário [preparador físico]. Temos que ver como ele vai se sentir após ser mais exigido em campo", comentou o médico José Sanchez, cauteloso.

Luis Fabiano sofreu o problema físico durante o tour do São Paulo pelos Estados Unidos durante o recesso da Copa. Mas não teve maiores dificuldades para se recuperar. Na semana passada já retomou a preparação física e, nesta sexta, enfim fez trabalho com bola no trabalho técnico realizado em campo reduzido.

A atividade contou também com as presenças de Kaká, Rafael Toloi e do lateral Luis Ricardo. Os três se apresentaram depois dos demais jogadores e precisaram fazer um trabalho físico diferente antes de se juntarem ao elenco.