Recuperado, Luis Fabiano volta a treinar no São Paulo

SÃO PAULO - Depois de desfalcar o treino do São Paulo na última quarta-feira, o atacante Luis Fabiano voltou a trabalhar normalmente nesta quinta. Ele se recuperou de dores musculares na coxa direita e não deverá ser problema para a estreia da equipe no Campeonato Paulista, diante do Botafogo, neste domingo, às 17 horas, no Morumbi.

Com a presença do jogador, o técnico Emerson Leão dividiu o grupo em duas equipes e comandou um treino técnico sem bola. Luis Fabiano fez dupla de ataque com Fernandinho e os dois deverão ser confirmados como titulares para enfrentar o Botafogo.

A má notícia para o São Paulo ficou novamente por conta de Paulo Miranda. O zagueiro, contratado junto ao Bahia para esta temporada, ficou novamente no departamento médico fazendo tratamento para suas dores na coxa direita. Ele ainda será reavaliado para saber se tem condições de jogo.

Com o goleiro Rogério Ceni e o volante Fabrício já vetados para a partida de domingo, o São Paulo deve entrar em campo com: Denis; Piris, Edson Silva (Paulo Miranda), Rhodolfo e Cortês; Wellington, Denilson, Cícero e Lucas; Fernandinho e Luis Fabiano.