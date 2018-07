Recuperado, Magno Alves volta a treinar no Atlético Mineiro

BELO HORIZONTE - Recuperado de lesão, o atacante Magno Alves voltou os treinos nesta quinta-feira, na Cidade do Galo. Sem dar sinais de dores, o jogador poderá retomar sua vaga no time titular do Atlético Mineiro na partida deste sábado, contra o América, em Sete Lagoas, pela semifinal do Estadual.

Artilheiro do time na temporada, com dez gols, Magno Alves ficou fora das última partidas por conta de uma problema muscular na coxa direita. Nesta quinta, ele treinou na equipe titular, no lugar de Ricardo Bueno.

Mancini completou o ataque, mas foi substituído por Neto Berola durante a atividade. Renan Oliveira também começou como titular, mas deu lugar a Richarlyson no decorrer do treino. O técnico Dorival Júnior iniciou a atividade com: Renan Ribeiro; Patric, Réver, Werley e Guilherme Santos; Serginho, Fillipe Soutto, Giovanni Augusto e Renan Oliveira; Mancini e Magno Alves.