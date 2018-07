Recuperado, Maicosuel treina e fica à disposição no Atlético-MG

O técnico Marcelo Oliveira terá mais uma opção para escalar o Atlético-MG diante da Ponte Preta, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão muscular, o meia Maicosuel trabalhou normalmente nesta quinta-feira e está à disposição para a partida.

Maicosuel se mostrou totalmente recuperado de um estiramento na coxa esquerda, sofrido diante do Fluminense, há pouco mais de duas semanas. Nesta quinta, ele foi ao gramado da Cidade do Galo e participou sem qualquer limitação do trabalho tático ao lado dos reservas.

Por outro lado, Marcelo deve ter um novo desfalque para a partida. O zagueiro Erazo sofreu um profundo corte na cabeça na vitória de quarta-feira sobre o Juventude, precisou levar pontos no local e não deve se recuperar a tempo. Caso a previsão seja confirmada, Gabriel provavelmente assumirá seu lugar.

Um dia depois de bater o Juventude por 1 a 0 na abertura das quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG se reapresentou nesta quinta. Os titulares da partida fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia, e, por isso, ainda não há pistas da escalação que vai encarar a Ponte Preta.