Recuperado, Maikon Leite participa de jogo-treino

O atacante está afastado dos gramados desde o dia 10 de fevereiro, quando sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda. Nesta segunda-feira, ele fez companhia a Kleber, contratado junto ao Porto, como dupla de ataque do Palmeiras. Leandro, autor do gol da vitória contra o Bragantino, entrou na segunda etapa do jogo-treino na Academia de Futebol.

A equipe reserva do Palmeiras treinou com: Fábio; Ayrton, Leandro Amaro, Marcos Vinicius e Juninho; Charles, Léo Gago e Rondinelly; Emerson, Maikon Leite e Kleber. No segundo tempo, Wendel, João Denoni e Tiago Real também participaram da atividade, vencida por este time, por 2 a 1, com gols de Emerson e Tiago Real.