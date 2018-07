Recuperado, Marcelo Grohe treina e volta ao Grêmio contra o Fluminense

Assim, o jogador da seleção brasileira deverá ser escalado como titular do time neste confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O mesmo vale para Galhardo, Giuliano e Maicon, todos eles recuperados de lesões.

O início do último treinamento para o jogo desta quarta foi fechado para a imprensa e, após a liberação para a entrada dos jornalistas, Roger comandou um trabalho tático, sendo que Grohe participou de uma atividade em separado com o preparador de goleiros Rogério Godoy.

E chamou a atenção o fato de Roger ter deixado o goleiro Tiago fora da lista de relacionados para o jogo desta quarta. O atleta acabou barrado depois de falhar no lance do primeiro gol do Palmeiras no último sábado, quando saiu da sua meta de forma errada após um cruzamento. O treinador optou por levar Bruno Grassi, Léo e Grohe como opções para a posição.

Já o zagueiro Geromel seguiu em tratamento de lesão no departamento médico e será desfalque do Grêmio. Outro que não poderá atuar é o também defensor Bressan, que não jogará mais nesta Copa do Brasil por ter vestido a camisa do Flamengo nesta edição da competição, assim como Lucas Ramon, que não participa por já ter atuado pelo Londrina. Assim, Rafael Thyere fará a dupla de zaga com Erazo nesta quarta.

Assim, o Grêmio deve ir a campo com a seguinte formação: Marcelo Grohe; Galhardo, Rafael Thyere, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Fernandinho; Luan.

Confira a lista dos relacionados do Grêmio para o jogo:

Goleiros: Bruno Grassi, Léo e Marcelo Grohe.

Zagueiros: Denílson, Erazo e Rafael Thyere.

Laterais: Galhardo, Marcelo Hermes e Marcelo Oliveira.

Volantes: Edinho, Maicon, Moisés e Walace.

Meias: Douglas, Giuliano e William Schuster.

Atacantes: Bobô, Everton, Fernandinho, Luan, Pedro Rocha, Vitinho e Yuri Mamute.