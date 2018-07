Recuperado, Marcelo Oliveira festeja volta ao Palmeiras

O jogador, que deverá figurar como opção no banco de reservas neste próximo confronto, festejou o seu retorno ao time nesta segunda. "Fico feliz de estar voltando. Ninguém gosta de se machucar e eu tive a infelicidade de ter uma lesão na panturrilha. Era previsto eu voltar antes, mas infelizmente doeu novamente. Mas estou de volta, graças a Deus", ressaltou.

Marcelo Oliveira, que nesta sua passagem pelo Palmeiras também se acostumou a atuar improvisado como lateral, acredita que o time terá mais um confronto difícil pela frente nesta terça-feira, depois do empate por 0 a 0 amargado diante do América-RN, no último sábado, no Pacaembu.

"Será mais um jogo difícil. Independentemente da situação do time, todos vêm muito fechados contra o Palmeiras e dificulta muito nosso trabalho. A gente, então, tem de achar meios de entrar na zaga deles e fazer os gols", enfatizou.

Se terá Marcelo Oliveira novamente à disposição, Kleina deixou fora desta lista de relacionados o goleiro reserva Bruno, com dores na panturrilha, o lateral Luis Felipe, com dores nas duas canelas, além do zagueiro Tiago Alves e do meia Ronny, ambos em estágio de readaptação física.

Veja a lista de relacionados do Palmeiras para o jogo desta terça-feira:

Goleiros: Fernando Prass e Fábio.

Laterais: Juninho e Wendel.

Zagueiros: Henrique, Vilson e André Luiz.

Volantes: Márcio Araújo, Wesley, Charles, Marcelo Oliveira e Eguren.

Meias: Valdivia, Serginho e Felipe Menezes.

Atacantes: Leandro, Alan Kardec, Vinicius, Ananias e Caio.