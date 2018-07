Recuperado, Marcelo Oliveira participa de treino com os reservas do Grêmio

Em meio a um ano bastante conturbado e repleto de problemas físicos, o lateral Marcelo Oliveira está próximo de mais um retorno aos gramados no Grêmio. Nesta quinta-feira, menos de 24 horas depois da classificação diante do Botafogo, o jogador trabalhou normalmente no CT Luiz Carvalho.

Os jogadores que encararam o Botafogo na vitória por 1 a 0, e garantiram vaga nas semifinais da Libertadores, realizaram um trabalho regenerativo nesta quinta. O restante do elenco foi a campo e participou de um treino técnico, com foco na troca de passes, em campo reduzido.

Entre os reservas que participaram deste trabalho, estava Marcelo Oliveira. Recuperado de uma lesão muscular sofrida há um mês, contra o Atlético-PR, o jogador vinha retornando aos poucos aos treinos, mas somente agora trabalhou normalmente com os companheiros.

Marcelo Oliveira é candidato a ser titular do Grêmio diante do Bahia no domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Justamente visando a Libertadores, o técnico Renato Gaúcho deve poupar alguns jogadores, e o lateral pode ganhar espaço na vaga de Cortez. A escalação para o duelo em Salvador, no entanto, só deverá ser definida nos próximos dias.