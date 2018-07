Recuperado, Marquinhos Paraná viaja com o Cruzeiro

Marquinhos Paraná sofreu uma pancada durante a partida contra o Guarani de Divinópolis, válida pela nona rodada do Campeonato Mineiro, e ficou fora de alguns treinos do Cruzeiro na última semana. Em fase final de recuperação, o volante deverá ser testado nos treinos na Argentina antes de Cuca definir a escalação. Caso Marquinhos Paraná seja vetado, Leandro Guerreiro deverá ser titular diante do Estudiantes.

Assim, o meia Montillo deverá ser o único desfalque do Cruzeiro na quarta-feira, quando a equipe buscará garantir a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. O jogador argentino foi liberado pela diretoria e pela comissão técnica para acompanhar uma cirurgia do seu filho Santino, que ocorrerá no mesmo dia do jogo.

Confira a lista dos 18 jogadores relacionados do Cruzeiro para o duelo com o Estudiantes:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais: Pablo, Diego Renan e Gilberto.

Zagueiros: Edcarlos, Gil, Léo e Victorino.

Volantes: Leandro Guerreiro, Henrique e Marquinhos Paraná.

Meias: Roger e Everton.

Atacantes: Ortigoza, Thiago Ribeiro, Farias e Wallyson.