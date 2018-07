Recuperado, Mazola reforça Guarani contra o Vitória

O jogador participou normalmente do treino coletivo desta quinta e deverá entrar em campo no final de semana, se não voltar a sentir a lesão na panturrilha. Mazola é o artilheiro do time, com sete gols.

Além de Mazola, o Guarani também poderá contar com o lateral-esquerdo Márcio Careca e o volante Maycon, que retornam de suspensão. Por outro lado, o volante Baiano foi suspenso por dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não joga.

Não bastasse a má fase no Brasileirão, o time de Campinas ainda convive com o problemas dos salários atrasados. Os jogadores admitem o fato, mas garantem que isso não está interferindo no rendimento.

"Não está nos prejudicando, não vejo assim. A gente está se empenhando, estamos lutando e infelizmente isso é coisa do futebol. Mas não podemos desanimar. Temos quatro finais para jogar nossa permanecia na Série A e é por isso que estamos lutando hoje", disse.

A derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, no último domingo, foi o nono jogo sem vitórias do Guarani, sendo três empates e seis derrotas. O time não balança as redes há seis rodadas, sequência que o derrubou para a 17.ª colocação, com 36 pontos, na zona de rebaixamento.