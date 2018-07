Recuperado, Mazola reforçará Guarani diante do Cruzeiro

Uma outra notícia positiva é a volta do meia Preto, recuperado de lesão muscular. O jogador, afastado por conta de uma contusão na coxa esquerda, retorna ao time no lugar do jovem Mário Lúcio. O único desfalque vai ser o volante Baiano, ainda se recuperando de dengue.

Apesar de saber da dificuldade que será enfrentar o Cruzeiro, o elenco do time de Campinas acredita que possa valer-se do mando de campo para superar o adversário. "Vimos que os últimos campeões brasileiros ganharam todos os jogos em casa e é isso que vamos fazer. Temos que fazer o adversário vir para o Brinco de Ouro sabendo que vai encontrar um duro adversário dentro de campo", enfatiza o volante Renan, capitão do time.

Vagner Mancini estipulou uma meta de atingir, no mínimo, seis pontos e máximo de oito nos últimos cinco jogos do Brasileirão até a Copa do Mundo. O Guarani soma quatro pontos e ainda está invicto, tendo vencido o Goiás, por 1 a 0, em Campinas, e empatado, por 2 a 2, com o Atlético-PR, na Arena da Baixada.