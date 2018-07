Recuperado, meia Alisson é relacionado para jogo do Cruzeiro

A presença do meia Alisson é a principal novidade na lista de relacionados do Cruzeiro para o jogo com o Criciúma, sábado, no Estádio Heriberto Hulse, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi incluído pelo técnico Marcelo Oliveira na relação de 21 jogadores que viajam para Santa Catarina nesta sexta-feira.

Alisson está recuperado de uma lesão no joelho direito, sofrida no dia 3 de julho, na vitória por 2 a 0 sobre o Tigres, do México, durante a intertemporada do Cruzeiro nos Estados Unidos. Assim, o jogador celebrou o seu retorno ao time.

"Feliz de ter voltado. Agora é colocar os pés no chão e, com humildade, buscar o meus espaço novamente. Estou muito contente, porém o mais importante agora é recuperar a forma física e dar continuidade no trabalho", afirmou.

Recuperado, Alisson deverá ficar no banco de reservas do Cruzeiro diante do Criciúma. Mas se ele deixou o departamento médico, o time ainda segue com quatro jogadores lesionados: o atacante Borges, o meia-atacante Júlio Baptista, o lateral-direito Ceará e o zagueiro Bruno Rodrigo.

Além deles, o Cruzeiro também não contará com o volante Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e que deve ser substituído por Nilton. Assim, a tendência é que o time entre em campo com a seguinte escalação: Fábio; Mayke, Dedé, Leo e Egídio; Nilton, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Marquinhos e Marcelo Moreno.

Ainda nesta sexta-feira, o Cruzeiro treina em Criciúma, às 17 horas.

Confira a lista de 21 jogadores relacionados por Marcelo Oliveira:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Lateral-direito: Mayke.

Laterais-esquerdos: Egídio e Samudio.

Zagueiros: Dedé, Léo e Manoel.

Volantes: Eurico, Lucas Silva, Nilton, Tinga e Willian Farias.

Meias: Alisson, Everton Ribeiro, Marlone e Ricardo Goulart.

Atacantes: Dagoberto, Marcelo Moreno, Marquinhos e Willian.