Recuperado, Mendieta deve reforçar Palmeiras no sábado contra o Paysandu

SÃO PAULO - O meia paraguaio Mendieta está liberado para defender o Palmeiras no jogo do próximo sábado contra o Paysandu, no Pacaembu, pela Série B. O jogador foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Joinville, na última terça-feira, mas as dores na panturrilha direita não preocupam.

"Fizemos uma avaliação pela manhã (desta quinta-feira) e foi apenas uma pancada que ele sofreu, não tem nada de mais grave", explicou o fisiologista do Palmeiras, Paulo Zogaib. O paraguaio foi a grande nome do triunfo palmeirense por 1 a 0 em Santa Catarina. Foi ele o autor do gol da vitória, o primeiro do atleta com a camisa do clube. Mendieta pode ser novamente titular no sábado caso Valdivia seja vetado. O chileno está com uma lesão na coxa direita e será avaliado nesta sexta-feira.

A escalação, porém, depende do técnico Gilson Kleina. O treino que vai definir o time será nesta sexta-feira e a atividade desta quinta será importante para medir o desgaste de jogadores como o volante Charles e o atacante Leandro. Ambos desembarcaram de Joinville alegando cansaço e podem ser poupados na partida de sábado.