Recuperado, Mendieta projeta evolução no Palmeiras

"Tenho certeza de que 2014 será ainda melhor porque já estou adaptado ao Palmeiras e à cidade de São Paulo. Além disso, farei a pré-temporada com o grupo e isso dará uma grande diferença ao longo do ano. Tenho certeza de que seguirei evoluindo", diz Mendieta, que disputou 19 partidas em 2013 e marcou quatro gols pelo Palmeiras.

O paraguaio só não jogou mais porque uma lesão em outubro o levou a uma cirurgia no joelho esquerdo. Depois de passar as últimas semanas em recuperação, o meia já está pronto para voltar aos treinos. "Meus primeiros seis meses de Palmeiras foram ótimos, o único ponto negativo foi a lesão que sofri no joelho, mas isso faz parte do futebol e já estou recuperado", garante.

Em uma avaliação dos seus primeiros meses no Palmeiras, Mendieta acredita que conseguiu boa adaptação ao futebol brasileiro. "Apesar de eu ter chegado no meio do ano apenas, consegui me adaptar rapidamente. Não é fácil chegar a outro país, falar outro idioma e conhecer novas culturas, mas tive sorte porque os companheiros me receberam muito bem e isso ajudou demais", diz o paraguaio.

"Outra diferença é a maneira de jogar. No Brasil, o futebol é muito mais pegado, mais corrido. E, como o Palmeiras estava na Série B, tivemos dificuldades com os campos e com as equipes rivais, que se fechavam demais e era difícil conseguir marcar os gols", afirma um dos principais reforços do Palmeiras deste ano e grande esperança para o ano do centenáiro do clube.