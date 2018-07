Recuperado, Messi treina e reforça o Barcelona

O atacante Lionel Messi voltou a treinar normalmente nesta sexta-feira e está confirmado para a partida que o Barcelona faz diante do Osasuna, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Ele fez tratamento especial na perna esquerda nos últimos dias, para recuperar-se da pancada sofrida na goleada diante do Real Madrid, por 5 a 0, na última segunda, quando o zagueiro Sérgio Ramos acertou-lhe um chute já no final do confronto.

Com isso, o Barcelona deverá contar com seu principal jogador desde o início da partida, válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe é líder da competição, com 34 pontos, seguida de perto pelo Real, que tem dois pontos a menos.

Outro que estará à disposição para a partida é o meia Thiago Alcântara. Filho do ex-jogador brasileiro Mazinho, campeão mundial com a seleção em 1994, o jovem atleta de 19 anos começa a ganhar espaço no Barcelona e foi relacionado para o confronto deste sábado.