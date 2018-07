Recuperado, Montoya deve reforçar o Vasco no domingo

RIO - Destaque do Vasco nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o meia colombiano Montoya foi desfalque nos dois últimos jogos por causa de lesão no glúteo direito. Mas ele já está recuperado, treinando normalmente. Assim, pode voltar a campo no domingo, diante do Nova Iguaçu, em Volta Redonda.

Outro reforço para o time do treinador Adilson Batista pode ser a estreia do atacante Everton Costa, que sofreu uma lesão durante a pré-temporada e ainda não atuou pelo clube carioca. O jogador vem treinando sem demonstrar problemas físicos, virando opção para a partida de domingo.

O Vasco, contudo, terá um importante desfalque. Na vitória sobre o Volta Redonda, na noite de quarta-feira, o volante argentino Guiñazu recebeu o terceiro cartão amarelo, dessa vez por reclamação, e vai cumprir suspensão. Assim, o paraguaio Aranda deve herdar a vaga no time titular.