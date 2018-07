Recuperado, Mouche treina normalmente e deve reforçar Palmeiras

O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, e a boa notícia ficou para a presença do atacante Mouche no gramado. O argentino havia deixado o treinamento antes do fim na terça-feira por dores no pé direito, mas parece já estar recuperado. O técnico Dorival Júnior ainda não deu pistas da equipe que enfrenta o São Paulo, domingo, no Morumbi.

O treinador dividiu o time em três grupos, onde dois deles se enfrentavam. Um tinha que fazer o gol, o outro precisava fazer a bola passar do meio de campo e o terceiro ficava aguardando para enfrentar o vencedor da disputa. Essa atividade é tradicionalmente conhecida como treino "alemão. Durante o trabalho, Dorival gritou e orientou bastante os atletas, principalmente em relação à marcação sob pressão e toques rápidos na bola.

O atacante Patrick Vieira deu um susto ao cair no gramado reclamando de dores no tornozelo direito, mas logo se recuperou e continuou o treino normalmente. Uma novidade certa para o clássico é o retorno do volante Wesley, que cumpriu suspensão diante do Atlético-MG e conta com a confiança de Dorival.

Por outro lado, Valdivia deve ser desfalque. O jogador está com a seleção chilena para a disputa de dois amistosos (um nesta sexta, contra a Venezuela, e outro no dia 18, contra o Uruguai) e tenta conseguir ser liberado, pelo menos, da segunda partida. Assim, ele poderia enfrentar o São Paulo. O Palmeiras ainda tenta convencer o técnico Jorge Sampaoli a liberar o meia, mas a chance é bem pequena.

Sem o chileno, Dorival deve, a partir desta quinta-feira, começar a esboçar o time e achar um substituto para o astro da equipe. Caso não queira mexer muito no esquema tático, Bernardo, Felipe Menezes, Mendieta e Bruno César seriam as opções para o setor.

O treino de quinta-feira será especial, pois o time volta ao Allianz Parque. O estádio, cuja utilização pela primeira vez em um jogo oficial ocorrerá na próxima quarta-feira, na partida contra o Sport, será o palco da atividade comandada pelo treinador palmeirense.