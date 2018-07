Recuperado, Negueba treina normalmente no São Paulo em Cotia

SÃO PAULO - A poucos dias do fim do primeiro semestre, Negueba finalmente fez um treino completo pelo São Paulo. O jogador, que se machucou gravemente logo no seu segundo dia no clube, ainda em janeiro, voltou a trabalhar normalmente com o grupo nesta quinta-feira em Cotia, onde o elenco realiza intertemporada.

Negueba precisou operar o ligamento cruzado do joelho, ficou praticamente seis meses afastado do contato com a bola, e festejou a chance de, nesta quinta-feira, testar sua evolução. O atacante lembra, porém, que ainda precisa de um tempo para voltar a jogar.

"Me senti bem demais, mas sei que o começo é um pouco complicado. Até pegar o ritmo vai demorar um pouco, porque fiquei um longo período sem treinar com bola. Estou me adaptando bem e estou muito feliz com mais esse passo", afirmou o jogador.

Nesta quinta, pela manhã, ele participou das atividades com os atletas que não atuaram no coletivo. À tarde, trabalhou ao lado de todo o elenco são-paulino, num treino técnico em campo reduzido.

"Eles fazem uma correria muito grande e eu ainda estou fugindo um pouco do contato físico. Mas não esqueci de como jogar bola. Então, agora, vou continuar fazendo os trabalhos para ganhar força e poder ajudar o São Paulo", concluiu Negueba.