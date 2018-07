Recuperado, Negueba volta a treinar e vira opção no Grêmio

Um dia depois de perder Douglas, por suspensão, o técnico Roger Machado ganhou uma possível solução para substituir o meia no setor ofensivo do Grêmio na partida contra a Ponte Preta, na quarta-feira, em Campinas, pela 25ª rodada do Brasileirão. Negueba voltou a treinar com o grupo nesta segunda e pode ser relacionado para o duelo no Moisés Lucarelli.

Negueba voltou aos trabalhos com o restante do time após se recuperar de lesão muscular que o tirou de combate por 20 dias. Demonstrando estar totalmente recuperado do problema físico, o atacante atuou pelos lados em treino em campo reduzido comandado por Roger Machado.

O "reforço" chega em boa hora para o treinador. No empate sem gols com o Palmeiras, no domingo, Douglas recebeu o terceiro cartão amarelo, o que lhe rende uma suspensão para o jogo de quarta. Com a volta de Negueba, o treinador poderá recuar Luan e Bolaños, liberando Pedro Rocha e o próprio Negueba para atuarem mais à frente, pelas laterais.

Na mesma atividade desta segunda, o volante Maicon correu ao redor do gramado, em mais uma etapa de sua recuperação física, após lesão muscular na panturrilha. Ele só deve voltar a ficar à disposição do treinador no fim do mês.