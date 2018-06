Recuperado, Neuer treina no Bayern pela 1ª vez deste setembro

Alvo de expectativas da torcida alemã, às vésperas da Copa do Mundo da Rússia, o goleiro Manuel Neuer voltou a treinar nesta terça-feira. Foi seu primeiro treino no Bayern de Munique desde setembro do ano passado, quando voltou a sofrer com um lesão no pé esquerdo.

+ Alemanha avança no plano de se tornar a maior potência mundial no futebol

+ Jogadores alemães admitem que se emocionaram ao ver torcida chorando após 7 a 1

Justamente no dia em que completa 32 anos, o jogador participou de duas sessões de trabalho físico, com direito à corrida, na companhia do preparador físico e do fisioterapeuta do clube alemão.

Neuer voltou aos trabalhos no gramado ao se recuperar de uma fratura pequena no metatarso do pé esquerdo, sofrida durante treino em setembro. Foi a mesma lesão que havia sofrido no fim da temporada passada, o que também lhe custou um bom tempo de afastamento dos gramados.

Sem poder contar com o titular Neuer, o Bayern está perto de chegar ao sexto título consecutivo do Campeonato Alemão com Sven Ulreich no gol. Para tanto, precisa vencer o Borussia Dortmund no sábado e torcer por um tropeço do Schalke diante do Freiburg na mesma rodada.